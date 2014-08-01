«Укрзалізниця» може втратити до 3 млрд грн через бойові дії на Донбасі

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Такий прогноз озвучив начальник управління аналітики і нормування експлуатаційної роботи головного управління перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Микола Топчієв на брифінгу.

«У зв'язку з падінням обсягів перевезень, лише за 6 місяців цього року залізниці недоотримали близько 1 млрд грн, якщо ситуація в регіоні в цілому не стабілізується, то до кінця року галузь може втратити близько 3 млрд грн», - повідомив Топчієв.

За його словами, через пошкодження залізничної інфраструктури і зменшення обсягів перевезень за 7 місяців поточного року Донецька залізниця скоротила доход від перевезень порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 15,4%, що в грошовому вираженні становить більш як 1,6 млрд грн.

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Так, у травні-липні поточного року Донецька залізниця скоротила перевезення вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13,1% - до 47,4 млн. тонн.

Топчієв також повідомив, що обсяг вантажоперевезень залізницями країни в липні поточного року скоротився на 13,6%, або на 5,2 млн. тонн, – до 33,2 млн. тонн.

У цілому, залізниці України в січні-червні 2014 року скоротили вантажоперевезення порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,2% - до 206,2 млн. тонн з 208,8 млн. тонн.

У липні Донецька залізниця недовантажила більш як 1,5 млн. тонн вантажів, що становить більш як 4 доби повноцінної вантажної роботи магістралі, завантажено лише 78% до рівня 2013 року, також Придніпровська залізниця недовантажила майже 300 тис. тонн, що становить майже добу роботи залізниці з навантаження.

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Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн. грн.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики не раз висаджували в повітря мости і ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ відміняла ряд потягів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики не раз висаджували в повітря залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували колії.