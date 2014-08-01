Україна скасувала держрегулювання тарифів на послуги портів

Міністерство інфраструктури України відмінило державне регулювання тарифів на послуги торгових портів України.

Про це йдеться в наказі Мінінфраструктури №239 від 10 червня, який було опубліковано і він набув чинності 15 липня.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про морські порти України", Мінінфраструктури визнало такими, що втратили силу накази Міністерства транспорту України №392 «Про затвердження Збірки тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробкою вантажів у портах України» від 31 жовтня 1995 року і №214 «Про затвердження зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торгових портах України».

Контроль за виконанням наказу покладено на заступника міністра інфраструктури України Андрія Бондаренка.

Після публікації наказу тарифи регулюються на ринкових умовах.