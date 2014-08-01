«Укрзалізниця» відновила 66 з 90 пошкоджених терористами об'єктів

Станом на 1 серпня спеціалізовані підрозділи залізниць України провели ремонт на суму 1 млн. грн на 66 об'єктах колійного господарства з 90 об'єктів, пошкоджених у ході бойових дій на сході України між українськими силовиками і російськими терористами.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління аналітики і нормування експлуатаційної роботи головного управління перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Микола Топчієв.

Також за тимчасовою схемою відновлено шість штучних споруд на суму 1,6 млн. грн.

Крім цього, енергетики відновили роботу значної частини пристроїв електропостачання. Зокрема, частково відбудовано 25 км пошкодженої контактної мережі з майже 30 км виведених з ладу, 3,2 км повітряних ліній на суму майже 21 млн. грн.

Згідно з озвученими даними, у цілому внаслідок бойових дій на сході України в травні-липні на Донецькій, Придніпровській і Південній залізницях пошкоджено більш як 166 об'єктів залізничної інфраструктури. За попередніми підрахунками, «Укрзалізниця» оцінює збитки від терористичних актів в основних господарствах галузі на суму близько 300 млн. грн.

"Залізничники роблять все можливе для відновлення інфраструктури і забезпечення руху потягів", - підкреслив Топчієв.

Він також зазначив, що пошкоджена терористами інфраструктура, окрім фінансових втрат, несе загрозу зупинки великих промислових підприємств на Донбасі, таких як «Азовсталь», «Єнакіївський металургійний завод», «Алчевський металургійний комбінат», Донецький металургійний завод, Донецький металопрокатний завод, Авдіївській коксохімічний завод, концерн «Стирол», «Сєверодонецьке об'єднання «Азот», які відрізані від поставок сировини з інших областей.

У зв'язку з руйнуванням об'єктів інфраструктури, на сьогодні закрито рух на основних напрямках Донецької залізниці: Чапліне - Ясинувата, Красноармійськ - Горлівка, Костянтинівка - Дебальцеве. Там знаходяться головні підприємства з великими обсягами переробки вантажів та їх перевезень. Вони також відрізані від поставок коксу і вугілля з північних регіонів Донбасу. Все це несе загрозу значного падіння ВВП держави», - підкреслив він.

«У зв'язку з тим, що закриті прикордонні переходи, вантажопотоки переорієнтовані через Південну залізницю, що збільшило відстань перевезень у середньому майже на 500 км, а це в свою чергу спричинило збільшення експлуатаційних витрат на вантажний пересувний склад майже на 73 тис. грн, що на місяць складає більш як 13 млн. грн... Практично паралізована робота залізничних вузлів Дебальцевого і Микитівки. При цьому станція Дебальцеве залишається замінованою», - повідомив він.

Топчієв також повідомив, що починаючи з травня поточного року, під час виконання службових обов'язків травмовано шестеро залізничників, один загинув у результаті обстрілу. Серед поранених – працівники воєнізованої охорони, укладач потягів, монтер колії, помічник машиніста електропоїзда, сторож. Поранені пройшли лікування в галузевих медичних установах. Сім'ї машиніста електропоїзда, який загинув під час артобстрілу, виділено фінансову допомогу від залізниці і моторовагонного депо.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн. грн.