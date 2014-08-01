"Укрзалізниця" безкоштовно вивезла із зони АТО більше 2,1 тис. осіб

Залізниці України вивезли 2 136 осіб із зони проведення українськими силовиками антитерористичної операції (АТО) проти російських терористів на сході країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник управління аналітики та нормування експлуатаційної роботи головного управління перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Микола Топчієв.

Він додав, що «Укрзалізниця» здійснює безкоштовні перевезення за замовленнями Міжвідомчого координаційного штабу.

За його словами, пошкодження залізничної інфраструктури на сході країни негативно вплинули не тільки на обсяги перевезень вантажів, а й на пасажироперевезення.

Так, Донецька залізниця в січні-червні 2014 року скоротила перевезення пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 15%. В цілому, у першому півріччі залізниці України скоротили пасажироперевезення на 9%.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня рада "Укрзалізниці" одноголосно ухвалив рішення про подальше надання благодійної допомоги - забезпечення безкоштовних перевезень громадян, що переміщуються з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО.

«Укрзалізниця» з 9 по 21 липня 2014 року перевезла майже 6 тис. вимушених переселенців з населених пунктів Донецької та Луганської областей в один із звільнених від російських бойовиків силами АТО східних міст - Слов'янськ.

У зв'язку з анексією Криму і загостренням політичної ситуації в південно-східному регіоні країни були скасовані і обмежені деякі маршрути курсування пасажирських поїздів у напрямку Донецька, Луганська та Криму, у зв'язку з чим пасажирооборот у внутрішньодержавному сполученні впав на 41,1%.

Протягом липня "Укрзалізниця" призначала додаткові поїзди і включала безпересадкові вагони для перевезення пасажирів зі сходу України, а також безкоштовно перевозила великі групи дітей та інвалідів.