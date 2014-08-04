Санкції ЄС повністю заблокували роботу російської авіакомпанії "Доброльот"

Російська авіакомпанія "Доброльот" з 4 серпня тимчасово призупиняє всі польоти, передає ПРАЙМ.

Як повідомила прес-служба "Доброльота", польоти припинено через економічні санкції Євросоюзу.

Читайте такожПрезидент вважає ефективними санкції проти Росії"У зв'язку із застосуванням економічних санкцій, введених ЄС у відношенні ТОВ "Доброльот", ряд європейських контрагентів повідомив про відмову виконувати свої зобов'язання перед авіаперевізником - анульовано дію договорів лізингу, технічного обслуговування і страхування повітряних суден, а також надання аеронавігаційної інформації", - йдеться в повідомленні прес-служби авіакомпанії.

Читайте такожДержавіаслужба оштрафувала авіакомпанії Путіна та «Газпрому» за польоти у Крим"В умовах безпрецедентного тиску, що чиниться на компанію "Доброльот" з боку європейських контрагентів, перевізник змушений призупинити польоти і продаж квитків", - заявила компанія.

Авіакомпанія "Доброльот" - 100% дочірня компанія "Аерофлоту", низькобюджетний перевізник пасажирів.

За даними сайту BBAM, компанія має понад 200 покупців більш ніж 500 повітряних суден понад в 50 країнах світу, вартість літаків на кінець жовтня 2012 року досягала 20 млрд доларів. Офіси лізингової компанії розташовані в США, Сінгапурі, Японії, Великій Британії, Німеччині, Чилі та Ірландії.