Результати досліджень якості пального мережі "БРСМ-Нафта" передані для вивчення у МВС

Експерти стверджують, що БРСМ додає до звичайного бензину хімічні сполуки, щоб здешевити його. Але ці сполуки є фактично отрутою, яка вбиває людей, - йдеться у розслідуванні журналістів.

В Інституті споживчих експертиз перевіряли якість бензину "БРСМ-Нафта" та підтверджують - воно не завжди відповідає стандартам і є прямою загрозою для здоров’я людей. Такий спирт легко уражує головний мозок і зорові нерви, отруйна дія парів метанолу призводить до онкологічних захворювань.

Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз:

"Чим більше в бензині некорисних та шкідливих речовин, тим більше в трубу вилітає поганих для екології сполук. Це все попадає в легені і ми цим всім дихаємо. Це призводить і до серцево-судинних захворювань, і до раку".

Автовласники також наголошують на додаткових витратах від використання такого бюджетного палива, які порівняно зі стандартним бензином збільшуються на 15—20%. Крім того, метиловий спирт має шкідливий вплив на технічний стан двигуна й інших деталей авто.

Наразі результати досліджень якості пального мережі "БРСМ-нафта" передані до МВС України. Після вивчення матеріалів відповідними підрозділами міліції, стане зрозуміло чи є у діях посадових осіб мережі АЗС склад злочину. Зараз Е.Ставицький є фігурантом у кримінальному провадженні, відкритому за статтями "привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах ", а також" легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом ".