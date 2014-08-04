Через бойові дії на сході України скасовують поїзд Дніпропетровськ - Донецьк

Згідно з повідомленням, також ДЗ скасовує потяг №134/133 повідомленням Київ - Ясинувата: із 9 серпня - відправленням зі столиці, з 10 серпня - з Ясинуватої.

Водночас, ДЗ із 9 серпня призначає поїзд №126/125 сполученням Київ-Ясинувата, який курсуватиме щоденно, починаючи з 9 серпня зі столиці о 14:24 і прибуватиме до Ясинуватої о 5:12. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме, починаючи з 10 серпня, о 18:34 і прибуватиме до столиці о 9:40. Поїзд складається з 14 вагонів, із яких вісім плацкартних, п'ять купейних і один класу люкс.

Маршрут поїзда пролягає через станції Скотовата (18:57), Костянтинівка (19:36-19:38), Дружківка (19:54-19:56), Краматорськ (20:08-20:10), Слов'янськ (20:26-20:28), Лозова (21:42-21:44) і Харків (23:55-0:15).

У прес-службі зазначили, що станом на 4 серпня пасажирські поїзди далекого прямування формування Донецької магістралі відправленням/прибуттям на станції Маріуполь і Донецьк курсують через ділянку Ясинувата - Костянтинівка - Слов'янськ - Лозова.

Для безпечної посадки пасажирів у поїзди Донецька залізниця передбачила додаткові зупинки пасажирських поїздів далекого прямування №84 Маріуполь-Київ та №78 Маріуполь-Москва, які слідують від станції Маріуполь через станції Мандрикіне і Рутченкове (в межах міста Донецьк). При неможливості дістатися до вокзалу Донецька пасажири з квитками від цієї станції можуть здійснювати посадку на вказаних станціях, а також на станції Ясинувата.

Приміські поїзди Донецької залізниці курсують у Донецькій області на ділянках Маріуполь - Волноваха - Донецьк - Ясинувата, Авдіївка - Красноармійськ - Чаплине, Ясинувата - Костянтинівка - Слов'янськ - Красний Лиман; у Луганській області на ділянках Родакове - Луганськ, Сентянівка - Родакове, Комунарськ - Родакове.

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«Донецька залізниця вживає всіх заходів для забезпечення безпеки пасажирських перевезень. У результаті бойових дій існують затримки поїздів, як при відправленні, так і по прибутті. Дані незручності виникають виключно через те, що доводиться в оперативному порядку коригувати графік, а іноді й маршрут прямування поїздів із метою забезпечення безпеки пасажирів і залізничників», - наголошують у прес-службі.

При плануванні поїздки Донецька магістраль просить пасажирів звертатися за уточнюючою інформацією до залізничних кас та довідкових служб вокзалів, а також слідкувати за оголошеннями на вокзалах та станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни у графіку руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, із 26 липня 2014 року в зв'язку з нестабільною ситуацією на Донбасі пасажирські поїзди з залізничного вокзалу Луганськ не відправляються.

З метою безпеки співробітників залізничні вокзали станцій Микитівка, Горлівка та Дебальцеве закриті для обслуговування пасажирів.