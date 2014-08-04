Терористи обстріляли залізничні лікарні в Луганську та Дебальцевому

Російські терористи обстріляли будівлі лікарень Донецької залізниці у Луганську і Дебальцевому, потерпілих немає. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на головне управління медичних установ відомства.

Згідно з повідомленням, 2 серпня о 5:40 чотири снаряди влучили у дільничну лікарню залізничної станції Луганськ. Крім того, терористи пошкодили будівлю дільничної лікарні станції Дебальцеве.

«У Луганській залізничній лікарні потребує відновлення терапевтичне відділення на третьому поверсі, зруйновано фасад, вибито вікна з другого по четвертий поверх. Крім того, снаряди влучили у в наземний перехід між стаціонаром і поліклінікою, у центральний вхід до стаціонарного корпусу», - констатували у прес-службі.

У повідомленні наголошується, що ніхто з медперсоналу і пацієнтів лікарень не постраждав. У лікарнях відключено електропостачання і водопостачання.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 серпня спеціалізовані підрозділи залізниць України провели ремонт на суму 1 млн грн на 66 об'єктах колійного господарства із 90 об'єктів, що були пошкоджені в ході бойових дій на сході України.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн грн.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували мости і ділянки колії, через що ДЗ скасовувала поїзди, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово висаджували залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колії.