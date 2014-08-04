«Укрзалізниця» планує створити дирекцію з будівництва та ремонту шляхів

Державна адміністрація залізничного транспорту ("Укрзалізниця") в рамках реформування залізничної галузі, зокрема колійного господарства, планує створити центральну дирекцію з будівництва та ремонту шляхів, що дозволить більш ефективно управляти всіма виробничими процесами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на главу відомства Бориса Остапюка.

«Фахівці «Укрзалізниці» почали реформу колійного господарства, головний принцип якої полягає у централізації його напрямків діяльності. Результатом реформи господарства стане створення центральної дирекції з будівництва та ремонту шляхів, яка зможе більш ефективно здійснювати управління всіма виробничими процесами», - сказано в повідомленні.

Як підкреслили в прес-службі з посиланням на Остапюка, від стану колійного господарства залежить не тільки рівень безпеки перевезень, але й можливість розвивати нові маршрути, зокрема і швидкісний рух. На думку гендиректора, важливим аспектом забезпечення ефективності роботи колійного господарства є зміна принципу управління ним.

«Принцип, за яким планується провести реформу колійного господарства, полягає у централізації кожного напрямку діяльності: від догляду за спеціалізованою ремонтною технікою до поточного утримання шляхів. Для цього в процесі реформування необхідно здійснити ряд заходів, в першу чергу налагодити роботу декількох профільних філій», - цитує Остапюка прес-служба.

Згідно з повідомленням, на першому етапі реформування буде створена дирекція з ремонту та експлуатації путійних машин. До її складу увійдуть держпідприємство "Український центр механізації колійних робіт", дорожні центри механізації путійних робіт та підприємства з ремонту колійної техніки.

Крім того, залізничники планують створити дирекцію з ремонту та відновлення інженерних споруд, куди увійдуть мостобудівні поїзди і колійні машинні станції з ремонту земляного полотна, виділені зі складу залізниць і держпідприємства "Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал". До складу держпідприємства "Управління промислових підприємств" увійде Рава-Руський шпалопросочувальний завод.

Наступний етап - централізація дорожніх лабораторій діагностики, колієвимірювальних і дефектоскопних вагонів у філії "Центр діагностики залізничних шляхів".

Після проходження зазначених етапів розпочнеться безпосереднє створення центральної дирекції з будівництва та ремонту шляхів на базі виділених зі складу регіональних філій колійних машинних станцій та рейкозварювальних поїздів. У складі філій залізниць передбачено залишити служби колії з підпорядкованими їм структурними підрозділами - дистанціями колій і дистанціями захисних лісонасаджень.

У цей час управління колійного господарства "Укрзалізниці" підпорядковуються шість дорожніх госпрозрахункових служб шляхів, до їх складу входить 190 структурних підрозділів, 108 з яких - це дистанції, відповідальні за технічний стан шляхів і споруд та виконують роботи з їх поточної підтримки, ще 21 дистанція відповідає за утримання в належному санітарно-технічному стані захисних лісонасаджень.

Також на балансі колійного господарства знаходиться 31 шляхова машинна станція з виконання робіт з модернізації та ремонту колії, 6 путійних машинних станцій з ремонту земляного полотна, 5 мостопоездов з ремонту та відновлення інженерних споруд, 6 рейкозварювальних поїздів за виконання всього обсягу робіт зі зварювання і ремонту рейок.

Крім того, до складу колійного господарства входять 5 ремонтно-механічних заводів, одна колійна ремонтна майстерня з ремонту колійних машин і пасажирське вагоноремонтне депо «Тернопіль».

Крім того, Головне управління колійного господарства «Укрзалізниці» здійснює контроль за діяльністю чотирьох державних підприємств - «Управління промислових підприємств», «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал», «Рава-Руський шпалопросочувальний завод» та «Український центр механізації путійних робіт».

«Перехід від територіальної системи управління до вертикально-інтегрованої за основними видами діяльності дозволить істотно підвищити ефективність виробничих процесів. Адже в такому випадку в кожному з господарств, в тому числі і колійному, буде сформований свій чіткий баланс і звітність», - зазначив Остапюк.

За його словами, в ході реформування залізничної галузі вся інфраструктура, в тому числі шляху, залишиться в державній власності, а новостворене акціонерне товариство буде здійснювати тільки господарську функцію.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор національного перевізника пасажирів і вантажів Борис Остапюк прогнозує, що в результаті реформування «Укрзалізниці» приплив іноземних інвестицій у залізничну галузь може збільшитися в 3,5 рази - до 26,5 млрд грн на рік з нинішніх 7,5 млрд грн.

Уряд 25 червня ухвалив рішення перетворити Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року. Уряд має намір включити до складу ПАТ «Українська залізниця» 62 підприємства різних форм власності в рамках реформування «Укрзалізниці». Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є поділ адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.

Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії (РЖД), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та інших країнах.