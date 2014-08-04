Поїзд Харків - Сімферополь курсуватиме щодня

Південна залізниця (ПЗ) для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у південному напрямку на серпень удвічі збільшила частоту рейсів потягу №81/82 за маршрутом Харків – Сімферополь, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, потяг №81/82, який раніше курсував за заданим маршрутом через день, з 2 по 31 серпня курсує щодня.

Потяг відправляється з Харкова о 20:45 і прибуває до Сімферополя о 08:15. У зворотному напрямку потяг відправляється о 20:35 і прибуває до Харкова о 08:03.

«Всього в серпні на потяг № 81/82 Харків – Сімферополь - Харків Південна залізниця запропонувала 43 142 квитки у напрямку Криму і назад. Призначення додаткових потягів здійснюється за результатами щоденного моніторингу попиту і пропозиції місць при збільшенні пасажиропотоку», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» продовжила попередній продаж квитків на потяги, що курсують у кримському напрямку і назад, до 1 вересня 2014 року.

«Укрзалізниця» в березні-квітні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою частиною України і анексованим Кримом порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 40,7% – до 493,7 тис. пасажирів з 832,2 тис.

У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна із найстаріших залізниць України. Довжина її складає більш як 3000 км, розгорнута довжина головних колій - понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок дороги визначає її велике транзитне значення. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з добувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн. осіб.