Росія може заборонити польоти через свою територію в Азію авіакомпаніям ЄС

Російські чиновники розглядають можливість обмежити або зовсім заборонити транзитні польоти європейських авіакомпаній з Європи до Азії через свою територію. Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на джерела.

За їх даними, розмови про можливе обмеження транзиту для європейських перевізників почалися незабаром після перших санкцій проти Росії з боку Євросоюзу (ЄС). Але останні події - зупинка «Доброльота» і штрафи, які наклала Україна на російські авіакомпанії за польоти у Крим (близько $8,6 млн - «Відомості»), - вимагають відповіді, сказав він.

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Для польотів з Європи в Азію авіакомпанії використовують найкоротший маршрут - транссибірський і платять за це гроші «Аерофлоту».

Читайте такожЄС оприлюднив економічні санкції проти РосіїНайбільші партнери - Lufthansa, British Airways, Air France. Lufthansa в курсі проблеми і стурбовані можливими збитками, які оцінюються більш ніж в 1 млрд євро за три місяці ембарго, відзначило джерело. Підтвердити це "Ведомостям" в компаніях не вдалося.