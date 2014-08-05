"Укрзалізниця" безкоштовно вивезла із зони АТО майже 2,5 тис. осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на головне пасажирське управління відомства.

«З 7 липня по 4 серпня на замовлення регіональних координаційних штабів зі східних регіонів безкоштовно перевезено 2458 пасажирів зі станцій Сватове, Красноармійськ, Луганськ і Волноваха», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 5 серпня, відповідно до замовлення Міжвідомчого координаційного штабу, «Укрзалізниця» має намір 6 серпня перевезти ще кілька груп переселенців зі станції Ясинувата до Одеси, зокрема, 36 інвалідів і осіб, які їх супроводжують, списки і кількість осіб на даний час уточнюються.

Крім того, за таким самим маршрутом 7 серпня планується вивезти ще 100 дітей і п'ятьох супроводжуючих.

«Питання перевезень пасажирів з небезпечної території перебуває на постійному контролі керівництва «Укрзалізниці». Залізничники в оперативному режимі виконують всі замовлення, що надходять від міжрегіональних штабів, - ця робота триває. При цьому перевезення переселенців у плацкартних вагонах здійснюються безкоштовно», - підкреслили у прес-службі.

Також для матерів з дітьми зі східного регіону «Укрзалізниця» організувала безкоштовне розміщення у кімнатах матері і дитини, у залах очікування і в кімнатах відпочинку на вокзалах і станціях, якими скористалися більш як 3 тис. вимушених переселенців.

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Як повідомляв УНІАН, 29 липня рада "Укрзалізниці" одностайно ухвалила рішення про подальше надання добродійної допомоги – забезпечення безкоштовних перевезень громадян, які переміщаються з тимчасово окупованої території і зони проведення АТО.

«Укрзалізниця» з 9 по 21 липня 2014 року перевезла майже 6 тис. вимушених переселенців з населених пунктів Донецької і Луганської областей в одне із звільнених від російських бойовиків силами АТО східних міст – Слов'янськ.

Через анексію Криму і загострення політичної ситуації у південно-східному регіоні країни були скасовані і обмежені деякі маршрути курсування пасажирських потягів у напрямку Донецька, Луганська і Криму, у зв'язку з чим пасажирооборот у внутрішньодержавному сполученні впав на 41,1%.

Протягом липня "Укрзалізниця" призначала додаткові потяги і включала безпересадочні вагони для перевезення пасажирів зі сходу України, а також безкоштовно перевозила великі групи дітей та інвалідів.