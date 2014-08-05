Єгипет побудує "другий" Суецький канал

Єгипет планує побудувати дублер Суецького каналу, передає ПРАЙМ з посиланням на Reuters.

Про цей намір заявив голова ради директорів компанії-оператора каналу Мохаба Мамиша.

Читайте такожЄгипет ввів спеціальний податок на багатихВартість проекту оцінюється в 4 мільярди доларів. Будівництво займе близько 5 років, у ньому візьмуть участь понад 20 єгипетських компаній.

Роботи будуть проходити під контролем армії, щоб уникнути провокацій з боку радикалів. Довжина дублера складе 72 кілометри.

Будівництво стане частиною більш широкого багатомільярдного проекту щодо стимулювання міжнародної торгівлі через порт Суец.

Суецький канал - одна з найважливіших світових транспортних артерій, через яку з Європи до Азії і назад, не здійснюючи тривалого плавання навколо Африки, щодня проходять десятки судів. Він був відкритий для судноплавства в листопаді 1869 року.

Щорічно канал приносить Єгипту до 5 мільярдів доларів.