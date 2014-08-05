Квитки на поїзди "Інтерсіті+" подорожчали на 20%

Скасування пільгової нульової ставки податку на додану вартість (ПДВ) послуг з перевезення пасажирів швидкісними поїздами категорії "Інтерсіті+", що передбачене в новому Податковому кодексі України, приведе до подорожчання вартості проїзних документів на такі поїзди на 20%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Послуги з перевезення пасажирів швидкісними електропоїздами «Інтерсіті+» з 4 серпня 2014 року, через зміни у законодавстві, оподатковуються на додану вартість за ставкою 20%», - йдеться у повідомленні.

Ці зміни передбачені Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України», ухваленим Верховною Радою 31 липня і підписаним президентом України Петром Порошенком 1 серпня, набули чинності 3 серпня.

З часу запуску в Україні швидкісних поїздів «Інтерсіті+» при оформленні проїзних документів пасажири сплачували вартість проїзду без ПДВ, що було введено з метою зниження вартості квитків і популяризації нових поїздів серед населення, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» заявила про наміри підвищити вартість проїзду в пасажирських поїздах внутрішнього сполучення у два етапи - на 10% у липні і жовтні поточного року в усіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і поїздів категорії "Інтерсіті+".

Верховна Рада 31 липня ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України", що, зокрема, передбачає скасування оподаткування за нульовою ставкою ПДВ послуг з перевезення пасажирів швидкісними поїздами категорії "Інтерсіті+".