Терористи на Донбасі підірвали 17 мостів
Силами бойовиків на Донбасі було підірвано 17 мостів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
“Загалом на Донбасі терористами пошкоджено 17 мостів з різними ступенями руйнування. Значна частина з них ще не відновлено через постійні обстріли”, - сказав Лисенко.
Водночас він зауважив, що інженерні підрозділи сил АТО в найкоротші терміни намагаються навести понтонні переправи, які витримують десятки тонн навантаження. Зокрема, з Дніпропетровська у Донецьку та Луганську області переправлено близько 100 секцій понтонів, які будуть зведені замість пошкоджених мостів.
Читайте такожВійськові інженери відновили чотири мости, знищені терористамиЯк повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. У липні українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській області. При цьому військові продовжують вести операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.