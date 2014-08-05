Терористи на Донбасі підірвали 17 мостів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“Загалом на Донбасі терористами пошкоджено 17 мостів з різними ступенями руйнування. Значна частина з них ще не відновлено через постійні обстріли”, - сказав Лисенко.

Водночас він зауважив, що інженерні підрозділи сил АТО в найкоротші терміни намагаються навести понтонні переправи, які витримують десятки тонн навантаження. Зокрема, з Дніпропетровська у Донецьку та Луганську області переправлено близько 100 секцій понтонів, які будуть зведені замість пошкоджених мостів.

Читайте такожВійськові інженери відновили чотири мости, знищені терористамиЯк повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. У липні українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській області. При цьому військові продовжують вести операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.