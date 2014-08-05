Терористи завдали «Укрзалізниці» збитки майже на 600 млн гривень

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в результаті дій терористів на сході країни отримала збиток в обсязі близько 600 млн грн через пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури, повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на главу відомства Бориса Остапюка.

«Збитки, завдані галузі за пошкодження залізничної інфраструктури на сході України, становить майже 600 млн грн. І це не остаточні дані, оскільки частина об'єктів ще потребує обстеження», - сказано в повідомленні.

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За словами Остапюка, в даний час «Укрзалізниця» залучила 10 тисяч своїх працівників для проведення ремонтних робіт на залізничних об'єктах, пошкоджених під час бойових дій на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня міністр інфраструктури України Максим Бурбак та генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк проінспектували хід виконання відновлювальних робіт на зруйнованих об'єктах в Слов'янську і Червоному Лимані.

Станом на 1 серпня спеціалізовані підрозділи залізниць України провели ремонт на суму 1 млн грн на 66 об'єктах шляхового господарства з 90 об'єктів, пошкоджених в ході бойових дій на сході України.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

За шість місяців 2014 року на залізницях України сталося 230 випадків незаконного втручання сторонніх осіб у діяльність залізниць. У результаті було затримано рух 234 поїздів.