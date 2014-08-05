«Укрзалізниця» залучила 10 тис. працівників для відновлення залізничних об'єктів на Донбасі

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») задіяла 10 тисяч своїх працівників для проведення ремонтних робіт на об'єктах залізничної інфраструктури, пошкоджених в ході бойових дій на Донбасі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, 5 серпня міністр інфраструктури України Максим Бурбак та генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк проінспектували хід виконання відновлювальних робіт на зруйнованих об'єктах у Слов'янську і Червоному Лимані.

«У східних регіонах працюють 10 тисяч залізничників, які виконують соціальну місію. Адже від оперативного ремонту пошкоджених мостових переходів, шляхів, електромереж, станцій залежить відновлення промислового життя східних регіонів, забезпечення перевезень вантажів гірничо-металургійного комплексу», - цитує прес-служба Остапюка.

Згідно з повідомленням, міністр інфраструктури, голова "Укрзалізниці", а також представники місцевої влади Слов'янська відвідали міську школу-інтернат для дітей-сиріт, а також залізничний вокзал, де 18 липня були завершені відновлювальні роботи.

«Гендиректор і міністр інфраструктури схвалили роботу будівельно-монтажних підрозділів, які оперативно відремонтували пошкоджені перон вокзалу, фасад будівлі, покрівлю, замінили склопакети. Сьогодні вокзал Слов'янська обслуговує пасажирів у звичайному режимі», - повідомляє «Укрзалізниця».

Міністр інфраструктури доручив залізничникам до кінця літа відновити пошкоджені приміщення школи-інтернату у звільненому Слов'янську. У свою чергу, голова залізничної галузі дав доручення пофарбувати покрівлю будівлі у кольори національної символіки, зазначивши, що «синьо-жовті кольори будуть формувати почуття патріотизму у дітей». У цей час у школі-інтернаті перебувають близько 300 вихованців, однак це навчально-виховний заклад може прийняти майже 500 дітей.

Відновлювати інші соціальні об'єкти Слов'янська, зокрема школи і дитсадки, місцевої влади буде допомагати спеціальний підрозділ Мінінфраструктури - Держспецтрансслужба.

Також було проінспектовано хід відновлювальних робіт у відділковій лікарні станції Красний Лиман Донецької залізниці, де, починаючи з 17 липня, працівники Донецької, Придніпровської, Південної та Одеської залізниць за рахунок коштів «Укрзалізниці» проводять капітальний ремонт, який планується завершити до кінця літа.

За словами Остапюка, «Укрзалізниця» оцінює збиток, нанесений залізничної галузі в результаті бойових дій на сході країни, в 600 млн грн. Однак це не остаточні дані, оскільки частина об'єктів все ще потребує обстеження.

В даний час відновлювальні роботи тривають і на станції Красний Лиман, де проводиться ремонт платформи, будівлі вокзалу, багажного відділення, майстерні, компресорних, контрольно-вимірювального пункту та інших споруд.

«Для відродження життєзабезпечення міст важливі згуртованість і консолідація зусиль. Залізничники роблять все можливе, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки руйнувань», - зазначив Остапюк.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь за підсумками 2014 року може втратити до 3 млрд грн.

Станом на 1 серпня спеціалізовані підрозділи залізниць України провели ремонт на суму 1 млн грн на 66 об'єктах шляхового господарства з 90 об'єктів, пошкоджених в ході бойових дій на сході України.