Глава «Укрзалізниці» передав спецбатальону «Київ-1» бойову розвідувально-дозорну машину

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Борис Остапюк передав батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Київ-1» бойову броньовану розвідувально-дозорну машину для проведення антитерористичної операції на сході країни. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, 5 серпня керівник «Укрзалізниці», міністр інфраструктури Максим Бурбак та начальник Південної залізниці Микола Уманець провели зустріч з бійцями спецбатальйону «Київ-1» в районі міста Ізюм Харківської області.

«Генеральний директор «Укрзалізниці» подарував спецбатальону бойову розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2, яку оснастили додатковими захисними елементами на заводі в Харкові. Така техніка захищає бійців від куль і осколків, характеризується високою прохідністю, здатної долати великі рови і траншеї», - сказано в повідомленні.

Остапюк також повідомив про плани забезпечити українських бійців двома броньованими позашляховиками.

«Сьогодні підрозділи, які захищають Україну, потребують підтримки з матеріально-технічного забезпечення. Я вірю, що зусилля усіх небайдужих людей, наша згуртованість і турбота про тих, хто на передових позиціях захищає територіальну цілісність держави, мир і спокій жителів, допоможуть бійцям вистояти і звільнити територію від жорстоких загарбників», - цитує прес-служба голову залізничної галузі.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня керівництво "Укрзалізниці" придбало через установу державного «Ощадбанку» казначейські зобов'язання «Військові» на суму 35 тис. грн, кошти від реалізації яких були спрямовані на потреби української армії.

Довідка УНІАН. Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Київ-1» був створений в середині квітня у структурі столичного главку міліції.