У Красному Лимані за рекордні терміни побудували новий міст

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, нова переправа з'явилася поблизу села Закотне Краснолиманського району, де в червні велися запеклі бої. Тоді терористи підірвали стаціонарний міст через річку.

Переправу відкрили Міністр інфраструктури України Максим Бурбак, голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута і перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Зюков.

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Понтонний міст побудували військові Державної служби спеціального транспорту. Його довжина - майже 100 метрів. Тепер автомобілістам не потрібно здійснювати об'їзд в десятки кілометрів.

Перед початком будівельних робіт територію ретельно перевірили сапери, які до цього проводили розмінування Слов'янська і зводили там сімдесятиметровий міст.

«Ми почали проектні роботи по всіх підірваних мостах. Відновлення зруйнованої інфраструктури в Донбасі контролюють особисто Прем'єр-міністр і Президент України», - повідомив Бурбак.

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В свою чергу Тарута зазначив, що терористи цілеспрямовано знищують автомобільні та залізничні мости, руйнують комунальне господарство. Разом з тим, підкреслив він, обласна влада разом з урядом активно працюють над якнайшвидшим відновленням пошкоджених об'єктів.