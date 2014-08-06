Вокзали в Донецьку та Ясинуватій працюють у штатному режимі

Донецька залізниця (ДЗ) спростовує інформацію, що з'явилася в соціальних мережах інформацію про те, що залізничні вокзали в Донецьку та Ясинуватій призупинили роботу, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«У соціальних мережах з'явилася інформація, що вокзали Донецьк і Ясинувата нібито не працюють. Прес-служба Донецької залізниці заявляє, що ці відомості не відповідають дійсності. Залізничні вокзали станцій Донецьк і Ясинувата працюють у штатному режимі: пасажири обслуговуються в касах, прибувають і відправляються поїзди», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Донецька залізниця зазначає, що як при відправленні, так і після прибуття деяких потягів існують затримки в часі, що пояснюється необхідністю коригування графіку руху в оперативному порядку, а іноді і маршруту курсування поїздів з метою забезпечення безпеки пасажирів і залізничників.

У прес-службі підкреслили, що при плануванні поїздки пасажирам необхідно звертатися за уточнюючої інформацією в залізничні каси та довідкові служби вокзалів, а також слідкувати за оголошеннями на вокзалах та станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни у графіку руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Донецька залізниця скасувала відправлення пасажирських поїздів з Луганська у зв'язку з нестабільною ситуацією на Донбасі, а з 27 липня - з Києва. Також з 30 липня Донецька залізниця змінила маршрути пасажирських поїздів, що курсують до станції Донецьк та Маріуполь і назад.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

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Збитки «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни досягає 600 млн грн, при цьому, у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, за прогнозами відомства, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.