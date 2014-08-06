«МТС Україна» хоче відновити зв'язок у Криму за допомогою інших операторів
Стільниковий оператор «МТС Україна» звернувся за допомогою до інших українських операторів.
Стільниковий оператор «МТС Україна» звернувся до інших українських операторів, які надають послуги зв'язку на території анексованого Криму, з проханням допомогти організувати технічний роумінг в їх мережах для відновлення зв'язку на півострові.
Про це повідомила компанія на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Ми звернулися до інших українських операторів, які здійснюють діяльність на території півострова, з проханням допомогти організувати технічний роумінг в їх мережах як тимчасове рішення для швидкого відновлення зв'язку. У цей час наші колеги по ринку опрацьовують можливість оперативної реалізації цього рішення», - йдеться в повідомленні.
До того ж у «МТС Україна» вкотре спростували інформацію про причетність компанії до умисного відключення мобільного зв'язку в Криму.
«МТС Україна» категорично заявляє про те, що дії, які призвели до зупинки обладнання оператора в Криму, знаходяться поза діяльності компанії», - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.
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21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.
4 серпня влади Росії запустили в аннексированном Криму роботу нового російського стільникового оператора «К-Телеком». За словами начальника управління Вадима Дворяненко, компанія є правонаступником «МТС Україна».
5 серпня «МТС Україна» заявила про відсутність мобільного зв'язку в місті Сімферополь. За даними ЗМІ, сьогодні, 6 серпня, зв'язок був відключений також у Севастополі та інших містах півострова.