«МТС Україна» хоче відновити зв'язок у Криму за допомогою інших операторів

Стільниковий оператор «МТС Україна» звернувся до інших українських операторів, які надають послуги зв'язку на території анексованого Криму, з проханням допомогти організувати технічний роумінг в їх мережах для відновлення зв'язку на півострові.

Про це повідомила компанія на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Ми звернулися до інших українських операторів, які здійснюють діяльність на території півострова, з проханням допомогти організувати технічний роумінг в їх мережах як тимчасове рішення для швидкого відновлення зв'язку. У цей час наші колеги по ринку опрацьовують можливість оперативної реалізації цього рішення», - йдеться в повідомленні.

До того ж у «МТС Україна» вкотре спростували інформацію про причетність компанії до умисного відключення мобільного зв'язку в Криму.

«МТС Україна» категорично заявляє про те, що дії, які призвели до зупинки обладнання оператора в Криму, знаходяться поза діяльності компанії», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.

Читайте також«МТС Україна» не збирається йти з Криму

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

4 серпня влади Росії запустили в аннексированном Криму роботу нового російського стільникового оператора «К-Телеком». За словами начальника управління Вадима Дворяненко, компанія є правонаступником «МТС Україна».

5 серпня «МТС Україна» заявила про відсутність мобільного зв'язку в місті Сімферополь. За даними ЗМІ, сьогодні, 6 серпня, зв'язок був відключений також у Севастополі та інших містах півострова.