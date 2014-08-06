Призначено президента Миколаївського суднозаводу "Океан"

Господарський суд Миколаївської області призначив президентом одного з найбільших в Україні суднобудівних заводів "Океан" (р. Миколаїв) Валерія Морозова, повідомила прес-служба "Океану".

У повідомленні сказано, що результатом цього рішення є припинення співпраці власників заводу "Океан" з групою «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського, яка останні кілька років оперативно керувала заводом, після чого "Океан" збанкрутував. Компанії, за деякими відомостями, близькі до «Смарт-Холдингу» і, на думку акціонерів, грубо порушили законодавство і стали великими кредиторами заводу на підставі нічим не забезпечених угод, зараз є відповідачами в судах.

За даними прес-служби, рішенням суду також змінили арбітражного керуючого в процесі тривалого банкрутства підприємства "Океан".

Нове керівництво підтверджує, що всі замовники і партнери, чиї замовлення знаходяться на поточному виконанні, отримають повний доступ до інфраструктури заводу і будуть мати повну та кваліфіковану підтримку з боку всього колективу підприємства

З "Океаном" вже сьогодні налагоджують контакти вітчизняні та іноземні замовники з наміром тривалого співробітництва в галузі суднобудування, судноремонту, металообробки і перевалки, сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у травні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам та місцевим органам влади у Миколаївській області розібратися в причинах зупинки суднобудівного заводу «Океан» та опрацювати можливість відновлення виробництва на інших суднобудівних заводах Миколаївської області.

Довідка УНІАН. Миколаївський суднобудівний завод "Океан", який був заснований в 1951 році, зараз є публічним акціонерним товариством і спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Підприємство розташоване в південній частині міста Миколаєва на лівому березі річки Південний Буг з відкритим виходом до Чорного моря. За 60-річну історію на верфі побудовано більше 400 технічно складних суден загальним дедвейтом понад 4 млн тонн.

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Водночас, з 2012 року завод знаходиться в складному фінансовому становищі, а 1 листопада 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав публічне акціонерне товариство "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. У травні 2014 року Вищий господарський суд України скасував цю постанову.