Терористи продовжують руйнувати станції Донецької залізниці

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Сепаратисти продовжують знищувати залізничну інфраструктуру. Напередодні, намагаючись зруйнувати непарну колію горловини станції Булавін, терористи кілька разів навмисно проїхали по ній танком», - сказано в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, протягом останніх двох тижнів пошкоджено колії та стрілочні переводи станцій Доломіт, Електрична, ім. Кашпарова, Микитівка, Торез, Луганськ, Донецьк і Горлівка.

У прес-службі зазначають, що робота основних вантажних залізничних вузлів Дебальцевого і Микитівки залишається фактично паралізованою, на станції Дебальцеве продовжуються роботи з розмінування. На станції Микитівка висаджено в повітря хрестовину і стрілочний перевод, на станції Торез - три колії завдовжки 1,5 м.

Разом з тим, на станції Дебальцеве-Пасажирська обсяги пошкоджень уточнюються, а детальне обстеження поки що неможливе.

На станції Донецьк та ім. Кашпарова зруйновано рельсошпальні решітки, на станції Луганськ - шість залізобетонних шпал і рейок перевідної кривої, на станції Горлівка і Кондрашевська-Нова - стрілочні переводи, а на станції Ізваріне - пристрої теплового контролю рухомого складу.

Також повідомляється, що терористи пошкодили контактну мережу і електроустаткування на станціях Красний Лиман, Оленівка, Насвітович, Микитівка, Галута, Бірюкове, Довжанська, Булавіне, Дебальцеве-Сортувальна, Слов'янськ, Слов'янськ-Курорт, Донецьк, Донецьк-Північний, Кожушко, Шпичкіне, Доля, і на даний час на багатьох з них відсутнє електропостачання.

Крім цього, значних пошкоджень терористи завдали залізничним пасажирським вокзалам станцій Слов'янськ, Красний Лиман, Рубіж, Переїздна – «повний перелік вокзалів, станцій і обсяг пошкоджень до завершення бойових дій визначити неможливо».

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» через завдані терористами пошкодження об'єктам залізничної інфраструктури на сході України заборонила відправлення вантажів більш ніж на 50 станцій Донецької залізниці.

Починаючи з другої половини травня на Донецькій залізниці бойовики не раз висаджували в повітря мости і ділянки колії, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала ряд потягів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики не раз висаджували в повітря залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

Збитки «Укрзалізници» від дій терористів на сході країни становлять 600 млн. грн, при цьому, у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, за прогнозами відомства, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.