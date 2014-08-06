Південна та Придніпровська залізниці почали процес реорганізації

Державні підприємства "Придніпровська залізниця» (ПрЗ) і «Південна залізниця» (ПЗ) розпочали процес реорганізації в рамках реформування залізничної галузі України. Про це йдеться в оголошеннях, оприлюднених у газеті "Урядовий кур'єр" №140.

Зокрема, згідно з урядовою постановою №200 від 25 червня про перетворення Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у публічне акціонерне товариство, наказом Міністерства інфраструктури України від 9 липня №301 і наказом "Укрзалізниці" від 14 липня №389-Ц/од про реорганізацію підприємств і установ залізничного транспорту загального користування шляхом злиття у ПАТ "Українська залізниця", державний реєстратор вніс запис про припинення ПЗ як юридичної особи.

Термін пред'явлення претензій кредиторами – два місяці з моменту публікації даного оголошення.

Відповідне оголошення розміщене і щодо Придніпровської залізниці. Термін пред'явлення претензій кредиторами – до 17 вересня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, уряд 25 червня ухвалив рішення перетворити «Укрзалізницю» у публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року, 100% акцій якого закріплюються у державній власності. Уряд має намір включити до складу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 62 підприємства різної форми власності у рамках реформування «Укрзалізниці». Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є розподіл адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.

У липні "Укрзалізниця" в рамках реформування розпочала інвентаризацію свого майна і оцінку активів.

Довідка УНІАН. У сферу управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-західна і Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці у Росії (РЗ), Німеччині (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та інших країнах.