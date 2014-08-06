"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ - Ужгород

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила на 8 і 10 серпня 2014 року додатковий потяг №207К/207Л сполученням Київ – Ужгород – Київ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий потяг №207К за маршрутом Київ – Ужгород відправиться зі столиці 8 серпня о 17:30 і прибуде до Ужгороду о 09:31. У зворотному напрямку потяг №207Л відправиться 10 серпня о 13:21 і прибуде до столиці о 06:17.

Потяг, що сполучає столицю з Ужгородом, робитиме зупинки на станціях Козятин-1, Вінниця, Хмельницький, Підволочиськ, Тернопіль, Золочів, Львів, Стрий, Сколе, Славське, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачеве і Батьово.

«Залізничники постійно аналізують попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної спроможності вокзалів) призначають додаткові потяги і збільшують кількість вагонів у цілорічних потягах», - підкреслили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, на період з 11 липня по 1 серпня «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг №269К/269Л сполученням Київ - Івано-Франківськ, який курсує через день, а також потяг № 577/578 Кременчук – Львів, який курсуватиме через день, починаючи з 18 серпня.

Раніше «Укрзалізниця» також призначила додатковий потяг № 213/214, що сполучає столицю з Кременчуком. Цей потяг відправлятиметься з Кременчука з 31 липня по 31 серпня по четвергах і неділях, а з Києва - з 1 серпня по 1 вересня по п'ятницях і понеділках.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученні, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.