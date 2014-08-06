«Укрзалізниця» перевозить сіль компанії «Артемсіль» за альтернативним маршрутом

Залізниці України забезпечують перевезення продукції найбільшого в Україні виробника солі державного підприємства «Артемсіль», виробничі потужності якого розташовані в Донецькій області, зміненим маршрутом, оскільки залізничне сполучення звичним маршрутом було перерване через пошкодження терористами об'єктів інфраструктури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), про це заявив глава відомства Борис Остапюк під час свого візиту в Донецьку область 5 серпня.

Як зазначають працівники «Артемсолі», з 21 липня по 1 серпня у зв'язку з бойовими діями в Донецькій області підприємство не мало можливості відвантажити свою продукцію за допомогою залізничного транспорту, а автотранспортні засоби не можуть справитися з досить великими обсягами вантажу.

«Основними залізничними напрямами для транспортування продукції підприємства є залізничні вітки через станції Красний Лиман і Микитівка. Через бойові дії в районі станції Микитівка міста Горлівка було неможливо здійснювати ремонт залізничних колій і подавати пересувний склад до станції Сіль. У напрямі станції Красний Лиман зруйновано залізничний міст через річку Сіверський Донець. У разі його відновлення підприємство могло б щодоби вантажити близько 100 вагонів із сіллю», - повідомили працівники «Артемсолі».

У прес-службі зазначили, що, незважаючи на дії терористів з блокування руху потягів на залізничних станціях і пошкодження колій, мостів та електромережі, залізничники забезпечили перевезення соли з Донецької області альтернативним маршрутом. Зокрема, з початку серпня вагони з сіллю курсують від станції Сіль через Артемівськ - Ступки - Часовий Яр - Краматорськ до станції Баглей у напрямі Дніпродзержинська, де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств України «Дніпроазот».

«У серпні в середньому за добу навантажуємо 20 вагонів солі. Більшість продукції перевозиться на підприємство «Дніпроазот». Через неможливість в нинішніх умовах здійснювати залізничні перевезення електрифікованим напрямом ми перевозимо сіль іншим маршрутом, неелектрифікованим, з локомотивною тягою в тих обсягах, в яких дозволяє пропускна спроможність ділянки», - цитує прес-служба Остапюка.

Згідно з повідомленням, для забезпечення перевезення вантажу у напрямі станції Красний Лиман очільник залізничної галузі доручив у найстисліші терміни відновити рух парною колією залізничного моста через річку Сіверський Донець 442 км перегону Ямпіль - Сіверськ.

Залізничники вже з 4 серпня приступили до ремонту мосту через річку. Зокрема, замість зруйнованої залізобетонної прогонної будови тимчасово буде використано металеве. Відновити рух однією колією мосту планується до кінця тижня.

«Для уникнення дефіциту солі на ринку України підприємство переформатувало свою роботу і спрямовує зусилля на організацію відвантаження продукції автотранспортом. Але при повному завантаженні потужностей підприємства на відвантаження продукції автотранспортом задовольнити попит споживачів буде неможливо, тому відновлення перевезень залізничним транспортом є вкрай важливим», - зазначили в «Артемсолі».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня у ряді ЗМІ пройшла інформація, що в результаті військових дій в Донецькій області підприємство «Артемсіль» підірване і припинило роботу. Підприємство відразу ж спростувало цю інформацію, проте вона все одно спровокувала ажіотажний попит на сіль у продовольчих магазинах Харкова, Запоріжжя і Києва.

Збиток «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни досягає 600 млн. грн, при цьому, у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, за прогнозами відомства, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Артемсіль" є найбільшим підприємством з видобутку і реалізації кухонної солі на території Центральної і Східної Європи. Виробничі потужності підприємства розташовані в Соледарі (Донецька обл.). Підприємство експортує продукцію до 22 країн.