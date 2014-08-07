Росія забороняє транзитні рейси українських авіакомпаній

Росія ухвалила рішення припинити транзитні рейси українських авіакомпаній через свою територію до низки країн, повідомляє прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, пише РИА Новости.

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"Росія припиняє транзитні рейси українських авіакомпаній через повітряний простір РФ до Грузії, Азербайджану, Вірменії і Туреччини", - сказав він у четвер на засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, звичайні акції ВАТ "Аерофлот" впали майже на 6% на тлі обговорення російськими властями запровадження обмежень або заборони транзитних польотів європейських авіакомпаній з Європи до Азії через територію Росії.