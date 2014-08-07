Росія готує відповідь на санкції Заходу проти «Доброльота», що літав до Криму

Росія готує кроки у відповідь для Заходу на санкції проти російської авіакомпанії «Добролет», що літала до Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на засіданні уряду.

«Ми опрацьовуємо заходи, які можуть стати відповіддю на санкції ЄС проти російської авіакомпанії «Добролет» за ті рейси, які виконувались до Сімферополя», - сказав Медведєв і нагадав, що перший і поки що останній російський лоукостер припинив свою діяльність 4 серпня через санкції.

Він відзначив, що в таких умовах уряд РФ розглядає ряд кроків у відповідь, але це не означає, що їх буде миттєво введено.

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Зокрема, сказав Медведєв, йдеться про заборону використання повітряного простору РФ для транзитних рейсів європейських і американських авіакомпаній у регіони Східної Азії.

Медведєв повідомив, що уряд опрацьовує питання про зміну точок входження і виходу в повітряний простір РФ для регулярних і чартерних рейсів європейських компаній, що позначиться на ціні квитків.

Також він заявив, що Росія готова переглянути правила використання транссибірських маршрутів.

«Хотів би наголосити, що ці заходи не вводяться, а в разі введення можуть використовуватись і всі разом, і окремо», - сказав Медведєв і заявив, що це призведе до зростання витрат західних авіакомпаній.

Як повідомляв УНІАН, російська авіакомпанія «Добролет», яка літала до анексованого Криму, припинила всі польоти через санкції ЄС й анулювання договору лізингу повітряних суден Boeing-737-800.

«У зв'язку з анулюванням договору лізингу повітряних суден Boeing-737-800 через санкції, введені ЄС щодо авіакомпанії «Добролет», ми змушені тимчасово припинити польоти на всіх маршрутах з 4 серпня 2014 року», - йдеться в повідомленні компанії.