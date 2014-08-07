«Укрзалізниця» в липні збільшила середньодобове завантаження зернових на 12%

Залізниці України в липні збільшили середньодобове завантаження зернових вантажів (зерна, шроту, соняшнику, макухи й ін.) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12% - до 815 вагонів із 728. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця") з посиланням на головне управління перевезень відомства.

Відповідно до повідомлення, залізниці в липні завантажили 1,5 млн. тонн зернових вантажів, зокрема 1,28 млн. тонн зерна, з яких 1,14 млн. тонн було відправлено на експорт у порти, а на внутрішній ринок – 144,5 тис. тонн.

«Укрзалізниця» задіяла в липні 658 вагонів для перевезення зерна, що на 71% більше від планового показника і на 8% більше від показника за липень 2013 року.

Робочий парк вітчизняних зерновозів у липні становив 12 098 вагонів, з них навантажених - 2651, порожніх - 9447. «Такої кількості спеціалізованих вагонів досить, аби перевозити 3,9 млн. тонн зернових вантажів щомісячно», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-червні 2014 року збільшили перевезення зернових вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 26% - до 11,5 млн. тонн.

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України в 2013 році, несуттєво скоротився порівняно з 2012 роком - до 21,8 млн. тонн.

Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МР на рівні 33 млн. тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.