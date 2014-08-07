Кількість ДТП на залізницях України знизилася майже на 20%

В Україні у січні-липні 2014 року кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,6% (9 випадків) - до 37 випадків, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, 29 пригод сталося на залізничних переїздах, 8 - на коліях поза переїздами.

У ДТП за звітний період загинули 17 осіб, що на 7 осіб більше порівняно з січнем-липнем 2013 року, 15 осіб отримали травми (11 осіб за 7 місяців 2013 року).

«Укралізниця» констатує, що всі ДТП на залізничних переїздах і коліях сталися з вини водіїв автотранспортних засобів, які порушили правила дорожнього руху, і в цьому зв'язку вчергове закликає порушників неухильно дотримуватися цих правил.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2013 року кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, із них 83 ДТП сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, в результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплексу перетину шляхів.

«Укрзалізниця» щорічно виділяє понад 40 млн грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн грн - на їх утримання.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.