«МТС Україна» відновила мобільний зв'язок у Криму

Один з найбільших українських стільникових операторів «МТС Україна» повідомляє про відновлення 7 серпня о 19.30 надання послуг зв'язку на території окупованого Криму.

«Обслуговування абонентів «МТС Україна» організовано на основі одностороннього технічного роумінгу і здійснюється відповідно до універсального тарифу, умови якого максимально наближені до умов тарифів, якими кримські абоненти користувалися раніше», - повідомляється в прес-релізі компанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі оператора, послугу роумінгу для «МТС Україна» надала новоутворена російська компанія «К-телеком».

«У нас дві доби не було зв'язку в Криму. Виникла екстраординарна ситуація, тому ми зверталися до всіх операторів і просили їх допомогти в терміновому порядку організувати обслуговування абонентів на їх мережах. На жаль, українські оператори виявилися здебільшого конкурентами і з якихось причин не особливо поспішали нам надати канали зв'язку. Тому ми звернулися до компанії «К-телеком», яка через швейцарський хаб надала нам можливість використовувати їх мережу», - повідомила начальник відділу у зв'язках з громадськістю «МТС Україна» Вікторія Рубан.

При цьому вона зазначила, що компанія продовжує розглядати можливість організації технічного роумінгу в мережах інших українських операторів.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.

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21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

4 серпня влада Росії запустила в анексованому Криму роботу нового російського стільникового оператора «К-телеком». За словами начальника управління Вадима Дворяненка, компанія є правонаступником «МТС Україна».

З 5 серпня в Сімферополі, Севастополі та інших містах Криму почалося відключення мобільного зв'язку оператора «МТС Україна». У компанії зазначили, що через відсутність можливості управляти всіма важливими елементами мережі роботу оператора в Криму було «повністю паралізовано».

Після цього компанія звернулася до інших операторів, які надають послуги зв'язку на території анексованого Росією Криму, з проханням допомогти організувати технічний роумінг в їх мережах для відновлення зв'язку на півострові.