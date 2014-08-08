Залізничники ліквідували наслідки обвалу пішохідного моста в Києві

Працівники Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) оперативно ліквідували наслідки обвалу пішохідного моста в Києві, який стався 7 серпня у результаті зіткнення автотранспортного засобу з опорою моста, повідомили УНІАН в прес-службі залізниці.

«Південно-Західна залізниця забезпечила швидку ліквідацію наслідків руйнування пішохідного надземного переходу, яке сталося на вулиці Електриків в Києві 7 серпня близько 16:30 через зіткнення з високогабаритним автомобільним транспортом», - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, водій не врахував габаритів пішохідного моста і, зачепивши опорну конструкцію споруди, збив її. Водій віз вантаж, виготовлений на заводі "Ленінська кузня".

У результаті аварії було перекрито автомобільний рух на вулиці Електриків, що фактично призвело до восьмигодинної пробки.

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«У зв'язку з відсутністю необхідної техніки для ліквідації наслідків аварії за розпорядженням начальника ПЗЗ Олексія Кривопішина було залучено відновлювальний потяг станції "Дарниця", у результаті чого аварію було ліквідовано в найстисліші терміни», - підкреслили у прес-службі.

Також повідомляється, що після ліквідації наслідків аварії рух по вулиці Електриків було відновлено приблизно о 22:30, потерпілих немає.

Водночас, як повідомив ТСН, за словами правоохоронних органів, винуватець ДТП перебував у тверезому стані, проте не мав дозволу на перевезення вантажу. За ДТП водій має заплатити штраф у розмірі 620 грн і відшкодувати вартість ремонту. Суму збитків згодом повідомлять комунальники.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У веденні ПЗЗ перебуває близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

ПЗЗ посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.