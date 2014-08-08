«Укрзалізниця» підвищила ціни на квитки на 10%

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") провела заплановану індексацію тарифів на проїзд у пасажирських потягах внутрішнього сполучення на 10% проти 2013 року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і потягів категорії "Інтерсіті+". Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

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"Тарифи на проїзд у пасажирських потягах будуть проіндексовані з 8 серпня і 1 жовтня цього року. Вартість проїзду збільшиться двічі по 10% у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і потягів "Інтерсіті+". Проте тарифи на пасажирські перевезення і після індексації залишаться нижчими за їхній економічно обґрунтований рівень, оскільки проїзд українською залізницею найдешевший серед країн СНД", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, індексація тарифів відбувається на підставі наказу Міністерства інфраструктури України №332 від 21 липня "Про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні".

«Тарифи на перевезення багажу і вантажобагажу не зміняться. Підвищення тарифів у грудні 2014 року проти грудня попереднього року становитиме 21%», - наголосили в прес-службі.

Зокрема, зараз вартість проїзду в плацкартному вагоні фірмового потягу маршрутом Київ - Харків (489 км) при дії коефіцієнта за днями тижня 1,0 і періодом року 1,07 (з урахуванням комісійного збору, вартості постільної білизни) становить 115,4 грн, у купейному вагоні - 207,94 грн. Після першого етапу підвищення тарифів вартість проїзду в плацкартному вагоні збільшиться на 8,84 грн – до 124,24 грн, в купейному - на 18,1 грн – до 226,04 грн.

Після другого етапу підвищення тарифів з 1 жовтня вартість проїзду зменшиться, оскільки діятиме нижчий коефіцієнт періоду року - 0,93. Зокрема, в жовтні в плацкартному вагоні вищезгаданого маршруту вартість проїзду зменшиться на 4,27 грн – до 119,97 грн, у купейному - на 8,75 грн, до 217,29 грн.

Наразі вартість проїзду в плацкартному вагоні фірмового потягу маршрутом Київ - Одеса (655 км) при дії коефіцієнта за днями тижня 1,0 становить 123,56 грн, у купейному вагоні - 220,53 грн. Після першого етапу підвищення тарифів вартість проїзду в плацкартному вагоні збільшиться на 9,66 грн – до 133,22 грн, в купейному - на 19,36 грн – до 239,89 грн. Після другого етапу індексації вартість проїзду в плацкартному вагоні зменшиться на 4,67 грн і становитиме 128,55 грн, в купейному - на 9,36 грн - до 230,53 грн.

Також повідомляється, що протягом минулого і поточного років подорожчала продукція, що купується для потреб залізничної галузі. Зокрема, збільшилися ціни на дизельне паливо на 54%, електроенергію - на 20,3%, локомотивні бандажі - на 21,3%, пасажирські колеса - на 11,7%.

«Укрзалізниця» наголошує, що підвищення вартості проїзду зумовлене необхідністю поступового зниження перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок прибутку від вантажних, наближення їх до економічно обґрунтованого рівня. «Це дасть змогу частково покрити витрати, викликані збільшенням цін на продукцію, що купується для потреб пасажирських перевезень і забезпечення безпеки руху», - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2014 року "Укрзалізниця" провела індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом територією України на 12,5% проти 2013 року.

Міністерство інфраструктури України має намір створити спеціальну комісію з регулювання залізничних тарифів у рамках реформування "Укрзалізниці".

Уряд 25 червня ухвалив рішення перетворити Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року.

Довідка УНІАН. Вартість проїзду українськими залізницями є найнижчою серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні в плацкартних вагонах Російських залізниць у 4,5-5,36 разу перевищує діючий в Україні тариф, а в купейних вагонах - в 4,3 разу. Проїзд у плацкартних вагонах потягів Казахстану дорожчий у 2,7-2,9 разу, а в купейних - у 2,25-2,42 разу.