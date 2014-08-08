У результаті реформи «Укрзалізниця» повинна стати відкритою і прибутковою

Заплановане українським урядом реформування Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») є важливим кроком, основне завдання якого - перетворити національного перевізника пасажирів і вантажів на прозору структуру, що приносить стабільний дохід до бюджету країни.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк.

«Головне завдання реформування - з одного боку, зберегти цілісність залізниці як державної структури, що забезпечує основні перевезення, а з іншого - переформатувати її на корпоративну, відкриту і прозору структуру, яка даватиме стабільний дохід у бюджет країни. Лише за таких умов «Укрзалізниця» нарешті перестане бути державним вантажем, зате стане державним «тягачем», - повідомив Остапюк.

Також він підкреслив, що з огляду на те, що «Укрзалізниця» суміщає адміністративне керівництво і господарську діяльність на залізничному транспорті, інвестори неохоче погоджуються співпрацювати з нею, пояснюючи це достатньо складною структурою компанії.

«Сьогодні «Укрзалізниця» - неефективна структура, з якою жоден інвестор не хоче мати справи. Поєднання функцій «два в одному», яке зараз має «Укрзалізниця», - державне управління і господарська діяльність - поза нормативно-правовим полем України... Створення зрозумілої акціонерної структури - це можливість залучення приватних інвестицій, отримання кредитів. Інвестори вже дають нам чіткий сигнал, що ми рухаємося у правильному напрямку», - підкреслив очільник залізничної галузі.

Також він прогнозує, що в результаті реформування «Укрзалізниці» приплив іноземних інвестицій у залізничну галузь може збільшитися в 3,5 разу – до 26,5 млрд грн на рік з 7,5 млрд грн, що існують зараз.

Крім того, підконтрольне йому відомство має намір у багато разів збільшити свою частку в національному ВВП країни, яка на даний час становить 1,97%.

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Як повідомляв УНІАН, у середині травня поточного року «Укрзалізниця» провела на Ірландській фондовій біржі успішне розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних обсягом 500 млн дол. і погашенням 21 травня 2018 року.

Фінансисти прогнозують, що «Укрзалізниця» зможе здійснити випуск своїх боргових паперів вже як єдиний корпоративний емітент - акціонерне товариство, а не використовуючи взаємне поручительство шести окремих залізниць і підприємств галузі, як це було під час дебютного випуску.

Уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» на публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються у державній власності. Уряд має намір включити до складу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 62 підприємства різної форми власності у рамках реформування «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. У сферу управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці у Росії (Російські залізниці), Німеччині (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та інших країнах.