Голова «Укрзалізниці» аргументував необхідність підвищення тарифів на пасажирські перевезення

В Україні пасажирські перевезення є збитковими, вони покриваються за рахунок прибутку від вантажних перевезень, і щоб вийти на рівень нульової рентабельності в пасажирському секторі, необхідно підвищити тарифи на проїзд у пасажирських потягах майже втричі.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Борис Остапюк.

«Щоб довести тарифи на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні на рівень нульової рентабельності, їх необхідно було б підвищити в 2,72 разу. Наголошую, це тільки для того, щоб вийти на рівень беззбитковості. Зараз тарифи на пасажирські перевезення жорстко регулюються державою», - сказав Остапюк.

За його словами, «Укрзалізниця» у подальшому зможе вийти на економічно обґрунтовані тарифи, оскільки система тарифоутворення після реформування залізничної галузі буде кардинально змінена.

Голова національного перевізника також повідомив, що основні принципи тарифоутворення були закладені в проект закону «Про залізничний транспорт», які, зокрема, передбачають, що тарифи на залізничні пасажироперевезення в соціальному сегменті підлягатимуть обов'язковому державному регулюванню, тоді як на інші види перевезень, що не належать до соціальних, діятимуть «вільні ціни».

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" провела заплановану індексацію тарифів на проїзд у пасажирських потягах внутрішнього сполучення на 10% проти 2013 року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і потягів категорії "Інтерсіті+". Другий етап підвищення на 10% очікується з 1 жовтня 2014 року.

Наприкінці липня 2014 року "Укрзалізниця" провела індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом територією України на 12,5% проти 2013 року.

Довідка УНІАН. Вартість проїзду українськими залізницями є найнижчою серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні в плацкартних вагонах Російських залізниць у 4,5-5,36 разу перевищує діючий в Україні тариф, а в купейних вагонах - у 4,3 разу. Проїзд у плацкартних вагонах потягів Казахстану дорожчий у 2,7-2,9 разу, а в купейних - у 2,25-2,42 разу.