Відновлено рух поїздів по мосту через річку Сіверський Донець

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила рух потягів по залізничному мосту, що пролягає через річку Сіверський Донець на сході України, який було перервано на початку червня у зв'язку з висадженням у повітря споруди терористами. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Залізничники відкрили рух потягів по парній колії залізничного мосту через річку Сіверський Донець, що на 442 км перегону Ямпіль - Сіверськ Донецької залізниці», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, починаючи з 4 серпня працівники структурних підрозділів залізниць в оперативному режимі відновили пошкоджений міст за тимчасовою схемою, тому з 7 серпня потяги курсують по ньому з обмеженням швидкості руху до 15 км/год. У ході проведення ремонтних робіт залізничники замість зруйнованої залізобетонної прогінної будови тимчасово використовували металеву.

На даний час фахівці розробляють проект капітального відновлення мосту через Сіверський Донець, капітальний ремонт якого, за підрахунками фінансистів, обійдеться «Укрзалізниці» в 6 млн. грн.

У прес-службі нагадали, що для забезпечення перевезень продукції найбільшого в Україні виробника солі державного підприємства «Артемсіль», виробничі потужності якого розміщені в Донецькій області, генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остап‘юк доручив залізничникам у найкоротші терміни відновити рух по парній колії залізничного мосту через річку Сіверський Донець.

Як повідомляв УНІАН, рух по залізничному мосту через річку Сіверський Донець було закрито в червні череза пошкодження терористами парної і непарної колії в результаті висадження в повітря споруди.

Збитки «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни становлять 600 млн. грн, при цьому, у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, за прогнозами відомства, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.