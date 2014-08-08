Індексація тарифів на вантажоперевезення підвищить дохід «Укрзалізниці» майже на 2 млрд грн

Проведена «Укрзалізницею» індексація тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом по території України на 12,5% щодо 2013 року дозволить підвищити дохід залізничної галузі на 1,8 млрд грн.

Такий прогноз висловив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Борис Остапюк.

«Ми ініціювали підвищення тарифів на перевезення вантажів по залізниці, оскільки вважаємо, що залізничний транспорт має працювати в рівних економічних умовах з іншими суб'єктами господарювання. Звичайно, індексація тарифів не вирішить усіх проблем, проте сприятиме виконанню інвестиційних програм і поліпшенню фінансово-економічного стану галузі. За нашими прогнозами, від індексації тарифів на вантажні перевезення доходи галузі збільшаться на 1,8 млрд грн», - повідомив Остапюк.

Він також нагадав, що відповідний наказ Міністерства інфраструктури вже пройшов процедуру узгодження з низкою міністерств і відомств, і з 23 липня цього року тарифи на вантажоперевезення були підвищені на 12,5% порывняно з 2013 роком, що в середньому за рік становитиме 6,2%.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2014 року "Укрзалізниця" провела індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом по території України на 12,5% порывняно з 2013 роком.

8 серпня "Укрзалізниця" провела заплановану індексацію тарифів на проїзд у пасажирських потягах внутрішнього сполучення на 10% порівняно з 2013 роком у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і потягів категорії "Інтерсіті+". Другий етап підвищення на 10% очікується з 1 жовтня 2014 року.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008-го до 2013 року становили 33,5 млрд грн, які відомство традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування.

Основне джерело доходів "Укрзалізниці" - вантажоперевезення, що приносять компанії майже 80% виручки. У 2013 році доходи "Укрзалізниці" від вантажних перевезень скоротилися на 5,3% - до 38,81 млрд грн, тоді як доходи від пасажирських перевезень і багажу зросли на 8,1% - до 7,06 млрд грн.