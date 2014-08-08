«Укрзалізниця» хоче замінити особисте страхування пасажирів на страхування відповідальності перевізника

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує замінити особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті на страхування відповідальності перевізника перед пасажирами.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк.

«Ми плануємо взагалі відмовлятися від особистого страхування пасажирів. Замість страхування від нещасних випадків безпосередньо пасажира, яке він сам собі оплачує, тому що це страхування входить у вартість квитка, буде введено страхування відповідальності перевізника, за що й платитиме сам перевізник», - повідомив Остапюк.

За його словами, така зміна принципу страхування є більш прогресивним і ефективним методом, який використовують всі європейські країни, оскільки це дозволить запропонувати пасажирові більш комплексний страховий захист, адже ризики пов'язані не лише із життям, але і з втратою або пошкодженням багажу.

«Це ще один із конкурентних сервісів, за які зможуть змагатися приватні перевізники. Наприклад, один перевізник несе відповідальність тільки за життя пасажира, хтось додає до цього страхування багажу, а інший перевізник ще й компенсує пасажирові запізнення поїзда», - сказав керівник «Укрзалізниці».

Крім того, Остапюк повідомив, що «Укрзалізниця» також планує до кінця 2014 року провести відкриті конкурси на всі види страхування на залізничному транспорті, додавши, що до моменту акціонування «Укрзалізниці» страхування залізничників і пасажирів проходитиме за прозорими схемами.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Максим Бланк повідомив, що «Укрзалізниця» відмовилася від послуг трьох страхових компаній, що здійснюють страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті, - "Українського страхового дому", «Злагоди» і "Домінанти", вибравши одного страховика – компанію «Інтер-Поліс».

Згідно з урядовою постановою від 25 липня № 200 «Про створення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», частина акцій компанії «Інтер-Поліс», що належать Фонду державного майна України, були передані «Укрзалізниці», внаслідок чого вона одержала контрольний пакет акцій в компанії.

Раніше в інтерв'ю УНІАН голова правління страхової компанії «Інтер-Поліс», що надає свої послуги залізницям України, Стефан Совінський повідомив, що компанія планує до липня-серпня 2015 року створити 900 страхових центрів для обслуговування працівників і пенсіонерів залізничної галузі.