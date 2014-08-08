«Укрзалізниця» у 2014 році очікує падіння вантажоперевезень на 2,4%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з нестабільною ситуацією в країні очікує за підсумками 2014 року падіння обсягів перевезень вантажів порівняно з 2013 роком на 2,4% - до 433 млн. тонн.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк.

«За 2014 рік ми очікуємо падіння обсягів вантажних перевезень порівняно з минулим роком на 2,4%. На зниження показників, безперечно, вплинула складна політична і економічна ситуація в країні, саме в східному регіоні, де розташовані найпотужніші промислові підприємства», - повідомив Остапюк.

Він також повідомив, що за підсумками поточного року «Укрзалізниця» прогнозує падіння транзитних вантажоперевезень більш як на 14%.

«Причини такої ситуації також очевидні: відбулася переорієнтація вантажопотоків хімікатів і кам'яного вугілля на російські порти. Крім того, у зв'язку з політичною ситуацією в Україні більшість російських постачальників відмовляються від перевезень через наші порти», - пояснив голова національного перевізника.

Крім того, в першому півріччі залізниці також скоротили пасажироперевезення порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 9%.

Остапюк наголосив, що у зв'язку з анексією Криму і загостренням політичної ситуації в південно-східних регіонах країни «Укрзалізниця» скасувала деякі пасажирські потяги, а також скоротила маршрути курсування ряду потягів у напрямі Донецька, Луганська та анексованого півострова.

«Як наслідок, пасажирооборот у внутрішньодержавному сполученні зменшився на 41,1%. Загалом через падіння обсягів перевезень тільки за шість місяців цього року галузь недоотримала близько 1 млрд грн», - констатував він.

З метою оптимізації витрат було прийнято рішення створити програму економії витрат на залізницях і підприємствах залізничного транспорту.

Для цього «Укрзалізниця» і підконтрольні їй структури мають намір співробітничати з виробниками і постачальниками продукції для потреб залізничної галузі в частині зменшення рівня цін на закупівлю матеріально-технічних ресурсів, робіт і послуг, у тому числі і за укладеними договорами.

«Були видані розпорядження про заборону здійснювати будь-які витрати, окрім першочергових платежів, тобто виплати заробітної плати, розрахунків з бюджетом і за фінансовими договорами, оплати електроенергії і палива. Як результат, за перше півріччя цього року залізниці заощадили близько 1 млрд грн, і якщо ми прогнозуємо щодо 2014 року втрату доходів на суму приблизно 3 млрд грн, то стільки ж буде і заощаджено», - підсумував гендиректор «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, протягом липня "Укрзалізниця" призначала додаткові потяги і включала безпересадочні вагони для перевезення пасажирів зі сходу України, а також безкоштовно перевозила великі групи дітей та інвалідів.

«Укрзалізниця» в 2013 році скоротила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн і перевезення пасажирів на 0,4% - до 483,3 млн. людей.