"Укрзалізниця" скасувала потяг Маріуполь-Київ

Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця").

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"В результаті бойових дій постраждала залізнична інфраструктура на ділянці Рутченково-Мандрикіне-Доля. У зв'язку з цим з 9 серпня відмінено поїзд №84 сполученням Маріуполь-Київ", - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що поїзди №78 Маріуполь-Москва та № 69 Маріуполь-Донецьк-Львів будуть відправлятися зі станції Донецьк.

В "Укрзалізниці" запевнили, що при поверненні проїзних документів на скасовані поїзди далекого прямування, пасажирам будуть повернуті кошти за придбані квитки в повному обсязі. "Ті пасажири, які з об'єктивних причин не доїхали до станції призначення або здійснили посадку на іншій станції, можуть отримати невикористану частину вартості проїзного документа. Для цього потрібно звернутися в залізничну касу станції висадки / посадки за спеціальною відміткою на квитку", - інформує відомство.

"Укрзалізниця" рекомендує пасажирам при плануванні поїздок уточнювати інформацію про розклад руху поїздів у залізничних касах або довідкові служби вокзалів, а також стежити за оголошеннями на станціях.