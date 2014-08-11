Майно «Укрзалізниці» готові оцінити три великі міжнародні компанії

На проведення незалежної оцінки майна і майнових прав Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і підпорядкованих їй підприємств з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» подали заявки три великі міжнародні консалтингові компанії - Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо під час процедури розкриття конкурсних пропозицій.

Найменшу вартість пропозиції на конкурсі має компанія Baker Tilly Ukraine з ціною оцінки 3,17 млн. грн без податку на додану вартість (3,8 млн. грн з ПДВ). Пропозиції решти компаній мають вищу вартість - Deloitte&Touche - 12,5 млн. грн без ПДВ (15 млн. грн з ПДВ), Ernst&Young - 14,17 без ПДВ (17 млн. грн з ПДВ).

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Згідно з конкурсною документацією, компанії-переможцю необхідно буде оцінити 1,5 млн. основних засобів «Укрзалізниці» вартістю близько 84 млрд грн, 630 об'єктів незавершених капітальних інвестицій на суму близько 6,5 млрд грн, а також близько 9,5 тис. земельних ділянок загальною площею 48 тис. гектарів.

При цьому наголошується, що оцінці підлягає майно «Укрзалізниці» на території проведення антитерористичної операції на сході України, а також анексованого Росією Криму.

Також повідомляється, що незалежна оцінка майна, зокрема майнових прав має бути проведена не пізніше жовтня цього року, при цьому до кінця серпня планується завершити інвентаризацію майна підприємств залізничної галузі.

Компанію-переможницю буде відібрано на конкурсній основі для укладення з нею договору про проведення незалежної оцінки з оплатою послуг за рахунок коштів "Укрзалізниці".

Зведений акт оцінки майнового комплексу створюваного акціонерного товариства, після проведення рецензії Фондом державного майна, буде представлено на затвердження уряду.

Як повідомили в прес-службі «Укрзалізниці», учасникам конкурсу було висунуто низку вимог, основними з яких є наявність документів, що свідчать про освіту оцінювачів; досвід роботи у проведенні оцінки не менш як 20 тис. об'єктів основних засобів у межах одного проекту (договору) відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Крім того, претендент має бути членом мережі міжнародних оцінних організацій і мати досвід роботи з надання консультаційних послуг підприємствам залізничного транспорту в інших країнах світу.

Формування майнового комплексу має бути завершене до 1 січня 2015 року, і в його рамках відбуватиметься поступовий перехід від територіально-функціональної структури управління до вертикально інтегрованої.

«Сьогоднішня подія в черговий раз свідчить, що процес реформування залізничної галузі проходить відкрито, прозоро, публічно і відповідно до норм чинного законодавства», - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» на публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються у державній власності. Уряд має намір включити до складу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 62 підприємства різної форми власності у рамках реформування «Укрзалізниці». Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є розподіл адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.

У липні "Укрзалізниця" у рамках реформування розпочала інвентаризацію свого майна і оцінку активів.

Довідка УНІАН. У сферу управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії («Російські залізниці»), Німеччині (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та в інших країнах.