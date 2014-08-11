До Дня Незалежності в західному напрямку курсуватимуть три додаткові поїзди

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до дня Незалежності, призначила три додаткові поїзди, які сполучають столицю з Ужгородом, Івано-Франківськом і Хмельницьким, а також призначила додаткові рейси цілорічного потягу з Києва до Кам'янець-Подільського.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №207К/207Л за маршрутом Київ – Ужгород відправиться зі столиці 22 і 24 серпня о 17:30 і прибуде до Ужгорода о 09:31. У зворотному напрямку поїзд відправиться 23 і 25 серпня о 13:21 і прибуде до столиці в 06:17.

Поїзд, що сполучає столицю з Ужгородом, робитиме зупинки на станціях Козятин-1, Вінниця, Хмельницький, Підволочиськ, Тернопіль, Золочів, Львів, Стрий, Сколе, Славське, Лавка, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачеве і Батеве.

Додатковий поїзд №269/270 сполученням Київ – Івано-Франківськ – Хмельницький відправиться зі столиці 22 серпня, а з Івано-Франківська 23 серпня. Поїзд зупинятиметься на станціях Козятин-1, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль і Львів. Поїзд №269/219 Хмельницький - Івано-Франківськ - Київ відправиться в рейс з Хмельницького і Івано-Франківська 25 серпня. Поїзд робитиме зупинки на станціях Тернопіль і Львів.

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Крім того, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси цілорічного потягу №139/140 за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський, який відправиться в додаткові рейси з Києва 22 і 24 серпня о 21:11 і прибуде до Кам'янець-Подільська о 05:34. У зворотному напрямку поїзд відправиться 23 і 25 серпня о 19:58 і прибуде до столиці о 05:08.

«Залізничники постійно аналізують попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної спроможності вокзалів) призначають додаткові поїзди і збільшують кількість вагонів в цілорічних поїздах», - наголосили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученні, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.