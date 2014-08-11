ГПУ просять порушити кримінальні справи за фактами крадіжок та пошкоджень вагонів у зоні АТО

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням відкрити кримінальні провадження за фактами умисного знищення і крадіжки терористами більш як 200 одиниць вагонного парку, що перебуває на балансі Донецької залізниці в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, працівниками Донецької магістралі були виявлені факти умисного знищення і крадіжки 164 вантажних вагонів. Зокрема, на станції Кондрашевська-Нова (Луганська обл.) терористи порізали 63 вантажних вагони, на станції Микитівка (Донецька обл.) - 8, на станції Рутченкове (Донецька обл.) - 14, на станції Ларине (Донецька обл.) - 4 і на станції Пантелеймонівка (Донецька обл.) - 30.

Також на станції Донецьк-2 сепаратисти викрали 37 універсальних платформ і вісім піввагонів, які територіально розташовані в зоні АТО.

У своїй заяві «Укрзалізниця» повідомила й про інші дії злочинців, які містять ознаки ряду кримінальних правопорушень, серед яких - руйнування шляхів сполучення, споруд, рухомого складу, засобів зв'язку або сигналізації, викрадення або захоплення залізничного рухомого складу, а також самоправство і розбій.

«З травня цього року одним із сепаратистських збройних угруповань фактично привласнено повноваження з управління залізничним транспортом та іншим майном державного підприємства «Донецька залізниця» в зоні антитерористичної операції (АТО)», - говориться в заяві національного перевізника пасажирів і вантажів.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця " просить ГПУ порушити кримінальні справи за низкою статей, зокрема 187, 194, 277, 278 і 356 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво "Укрзалізниці" звернулося до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити всіх контрагентів, з якими залізниці та підприємства залізничного транспорту співробітничають на договірній основі, на предмет сприяння сепаратистам.

У травні цього року Генеральна прокуратура визнала самопроголошені Донецьку народну республіку і Луганську народну республіку терористичними організаціями. За фактом створення терористичних організацій були відкриті кримінальні провадження.

Наприкінці червня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про затримання керівників самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» для розгляду питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.