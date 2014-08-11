У поїздах «Інтерсіті+» введена нова система знижок

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка є оператором швидкісних поїздів, з 8 серпня ввела нову систему тарифоутворення на проїзд у швидкісних поїздах категорії «Інтерсіті+» у вагонах першого класу, що дасть змогу пасажирові економити на вартості квитка на дані поїзди до 15% за завчасного придбання проїзного документа. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Завдяки новій системі пасажири можуть заощадити на вартості проїзду у вагонах I класу потягів категорії «Інтерсіті+» за завчасного придбання квитків. Найбільшу знижку можна одержати, купивши квиток за 30 діб до дати відправлення потягу. Що ближче до дати відправлення, то вартість вища. При покупці квитків за 1-4 доби вартість квитка у вагон I класу потягу «Інтерсіті+» буде найдорожчою», - сказано в повідомленні.

Зокрема, за 30 діб до передбачуваної дати відправлення потягу діє коефіцієнт індексації 0,85 від вартості плацкарти, тобто зниження вартості квитка на 15%; за 29-25 діб до дати відправлення - коефіцієнт індексації 0,90 від вартості плацкарти, тобто зниження вартості квитка на 10%; за 24-15 діб до дати відправлення - коефіцієнт індексації 0,95 від вартості плацкарти, тобто зниження вартості квитка на 5%; за 14-5 діб до дати відправлення - коефіцієнт індексації 1,00 від вартості плацкарти, при цьому вартість квитка залишається без змін. За 4-2 діб до дати відправлення - коефіцієнт індексації становитиме 1,10 від вартості плацкарти, тобто підвищення вартості квитка на 10%; за добу до дати відправлення - коефіцієнт індексації 1,15 від вартості плацкарти, тобто підвищення вартості квитка буде на 15%.

Крім того, УЗШК ввела нові коефіцієнти гнучкого регулювання тарифів за днями тижня на проїзд у поїздах категорії «Інтерсіті+» у вагонах як першого, так і другого класів.

«Пасажири поїздів «Інтерсіті+» можуть їздити дешевше у понеділок і суботу, дорожче - у п'ятницю і неділю. Крім того, пасажири I класу можуть ще й економити, якщо заздалегідь купуватимуть квитки», - відзначили в прес-службі.

Зокрема, щопонеділка і вівторка застосовується коефіцієнт індексації 0,90 від вартості плацкарти, тобто зниження вартості квитка на 10%; по п'ятницях і неділях - коефіцієнт індексації 1,10 від вартості плацкарти, тобто підвищення вартості квитка на 10%.

Крім того, при придбанні квитків в обидві сторони на вищезгадані поїзди пасажирові надається знижка 10%.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня «Укрзалізниця» провела заплановану індексацію тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 10% щодо 2013 року у всіх категоріях пасажирських вагонів, крім СВ і поїздів категорії «Інтерсіті+». Другий етап підвищення на 10% очікується з 1 жовтня 2014 року.

Раніше Верховна Рада відмінила пільгову нульову ставку податку на додану вартість (ПДВ) послуг з перевезення пасажирів швидкісними поїздами категорії «Інтерсіті+», що призвело до подорожчання вартості проїзних документів на такі поїзди на 20%.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні з швидкістю до 160 км/год. почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, сполучивши Київ з Харковом і Львовом. Відтак географія курсування поїздів Нyundai була розширена.

Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЕКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.