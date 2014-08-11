«Укрзалізниця» безкоштовно перевезла 73,6 тис. дітей пільгових категорій

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-червні 2014 року безкоштовно перевезла у всіх видах сполучення 73,6 тис. дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, які залишилися без батьківського піклування, а також дітей загиблих шахтарів, залізничників, військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, за вказаний період залізні дороги країни безкоштовно перевезли 34,4 тис. дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування, 34,4 тис. дітей-інвалідів всіх категорій, 3,7 тис. дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків, а також 1,1 тис. дітей загиблих шахтарів та залізничників.

"Ця акція діє з 2000 року і поширюється на плацкартні вагони поїздів внутрішнього сполучення, з них вагони 2-3 класів швидкісних, прискорених, електро- та дизель-поїздів підвищеного комфорту», - відзначили в прес-службі.

Послугою можуть скористатися діти віком до 16 років у межах України, мають статус дітей-сиріт, дітей-інвалідів всіх категорій, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей загиблих шахтарів, залізничників, військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.

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Як повідомляв УНІАН, підприємства залізничного транспорту України (без урахування перевезень тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя) у січні-червні 2014 року скоротили пасажироперевезення в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 2,6% - до 196,3 млн осіб.

У 2013 році Укрзалізниця безкоштовно перевезла у всіх видах сполучення 211,8 тис. дітей пільгових категорій.

Залізниці України, згідно з законодавством, перевозять 26 пільгових категорій громадян.