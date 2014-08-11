На Донецькій залізниці частково перервано рух поїздів

Рух поїздів на ділянках Донецької залізниці Донецьк - Рутченкове, Доля – Мандрикіне і Скотовата – Ясинувата перервано через пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури під час бойових дій на сході України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, з 8 по 10 серпня бойові дії в районі станцій Донецьк, Ясинувата, Кринична, Пантелеймонівка і Іловайськ Донецької залізниці не припинялися. Зокрема, на станції Іловайськ під час артобстрілу зруйновано вагонне депо, будівлі будівельно-монтажного управління, маневрового диспетчера Північної гірки, тягової підстанції і пожежної частини.

Через артобстріли було пошкоджено контактну мережу і колії на перегонах Донецьк - Рутченкове, Доля - Мандрикіне (по парній і непарній колії) і Рутченкове-Мандрикіне (по парній колії). Під час артобстрілу на станції Ясинувата терористи пошкодили рейки, контактний провід і опору контактної мережі. «Проте затримки поїздів по Ясинуватій не було», - наголошується в повідомленні.

Крім того, пошкоджено два стрілкові переведення на станції Донецьк - Північний, також на станції зникла напруга з усіх колій. У прес-службі наголошують, що встановити ступінь пошкодження неможливо через продовження обстрілу станції.

Читайте також"Укрзалізниця" скасувала потяг Маріуполь-Київ

На перегонах Макіївка - Кринична і Кринична - Ханженкове в результаті бойових дій також пошкоджена контактна мережа. Рух потягів на перегоні Кринична - Ханженкове здійснюється тягою тепловоза.

«Військові виявили підрив рейок у декількох місцях на перегоні станцій Дебальцеве-Сортувальна - Чорнухине і від Чорнухиного до станції ім. О. М. Крючкова. Ступінь пошкодження з'ясовується. Рух поїздів через перегін закрито», - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня під час бойових дій між російськими терористами і українськими силовиками на сході України при виконанні службових обов'язків два працівники Донецької залізниці одержали важкі осколкові поранення.

Загалом за час проведення бойових дій на сході України при виконанні службових обов'язків травмовано дев'ять залізничників і один працівник загинув.

Збиток «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни сягає 600 млн. грн. «Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Починаючи з другої половини травня поточного року на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки доріг, через що ДЗ відміняла ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.