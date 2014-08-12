На Луганщині з автомобільного моста зняли 10 кг вибухівки

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДСНС України.

"Таким чином, під час перевірки автомобільного мосту на наявність вибухонебезпечних предметів, піротехнічні загони ДСНС України запобігли спробі терористичного акту, внаслідок якого було б порушено автомобільне сполучення між районними центрами Старобільськ – Біловодськ," – йдеться в повідомленні.

Втім, як уточнюється, відбувся вибух значної частини заряду.

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