Донецька залізниця через бої переходить на триденний режим роботи

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з бойовими діями на сході України, які спричинили за собою значний спад промислового виробництва в регіоні і падіння вантажоперевезень, перейшла на триденний режим роботи, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«З метою збереження колективу Донецької залізниці вперше найбільший перевізник у країні змушений перевести своїх співробітників на триденний режим роботи, так як гостро стоїть питання виплати заробітної плати та соціальних гарантій, передбачених колективним договором», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в останні місяці поточного року спостерігається стійка тенденція спаду вантажних перевезень на Донецькій залізниці, що є основним джерелом фінансових надходжень підприємства.

Зокрема, у червні середньодобове навантаження на Донецькій залізниці становила 372 тис. тонн, у липні - 315 тис. тонн, за 11 діб серпня - 153 тис. тонн.

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Внаслідок руйнування залізничної інфраструктури сьогодні не працюють основні вантажні станції з навантаження вугілля, коксу, залізорудної сировини для гірничо-металургійного комплексу, що негативно позначилося на роботі промислових підприємств Донбасу.

У прес-службі підкреслили, що на сьогодні Донецька магістраль через руйнування залізничної інфраструктури не має можливості відправляти вантажні вагони більш ніж з 50-ти основних вантажних станцій. Так, повністю припинені вантажні перевезення в Луганській області, не здійснюється рух на головному західному ходу Донецьк - Красноармійськ - Чаплине, куди прямує близько 70% вантажів одного з найбільших у країнах СНД і Балтії та найбільшого в Україні - Ясинуватського залізничного вузла.

Крім того, залишаються закритими такі станції як: Амвросіївка, Антрацит, Артемівськ, Борисівка, Воскресенська, Микитівка, Горлівка, Дебальцеве, Должанська, Комунарськ, Курдюмівка, Луганськ, Лутугине, Попасна, Розсипна, Старобільськ, Стаханов, Штерівка та інші.

«Значно погіршує фінансове становище борг за перевезення вантажів ДП «Вугілля України» перед Донецькою залізницею, який перевищує 282 млн грн. При цьому Донецька залізниця несе величезні збитки від перевезень пасажирів у приміському і далекому сполученні, а також великі витрати спрямовуються на відновлення після руйнувань інфраструктури і рухомого складу в результаті військових дій на Донбасі», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, всього за час проведення бойових дій на сході України при виконанні службових обов'язків травмовано дев'ять залізничників і один працівник загинув.

Збитки «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни досягає 600 млн грн. «Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Починаючи з другої половини травня поточного року на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.