Доходи точок з пакування багажу в «Борисполі» утікають через фіктивні СПД - активісти

Про це йдеться у письмовому зверненні асоціації до генпрокуратури України.

Так, зокрема, в листі зазначено 7 фірм-"прокладок", з якими аеропорт у 2011 -2012 роках уклав договори на здійснення відповідної діяльності в терміналах. Натомість компанії, не маючи обладнання, орендували у ТОВ «Скайленд», зареєстрованого, як і більшість СПД у Борисполі. Під час перевірки було встановлено, що за дев'ять місяців роботи в 2011 році, дохід ТОВ «Скайленд» становив усього 24 340 грн., що на думку представників асоціації не відповідає реальному обсягу здійснених робіт.

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«Щодня МА «Бориспіль» обслуговує близько 8 тис. осіб. Послуга пакування багажу коштує в аеропорту 40 грн. за валізу. Тобто, навіть, якщо кожен п'ятий пасажир аеропорту скористається даною послугою, то прибуток від точок мобільного устаткування для упаковки в середньому становитиме 23 мнл. грн. в рік», - заявляють в асоціації.

Також, у листі зазначено, що перевірка діяльності ТОВ «Скайленд» тільки з одним СПД у 2012 році показала дохід у розмірі 296 963 грн. Але як з'ясувалося пізніше, це СПД не числиться за місцем реєстрації, а його дохід у 2011-2012 роках склав 0 грн.

«Всі ці факти піддають сумніву прозорість пакувального бізнесу в аеропорту «Бориспіль»», - коментують в асоціації.

На думку представників асоціації, зловживання в аеропорту пов'язані з компанією «БФ Груп», власником якої є Леонід Юрушев. Як повідомляли раніше ЗМІ, ТОВ «БФ Груп» тривалий час була монополістом у сфері надання різних послуг в МА «Бориспіль».

Також у листі зазначено, що ТОВ «БФ Груп» імпортувала в 2011 - 2012 рр. в значних обсягах обладнання для пакування багажу і пакувальну плівку.

«Зокрема, в 2011 році було імпортовано відповідне обладнання та витратні матеріали на суму 219 000 грн. А в 2012 році - 64 800 грн. Даних за 2013 ми не маємо», - заявляють представники асоціації.

Нагадаємо, що раніше представники асоціації вже зверталися до президента України з проханням втрутитися в кадрову політику Мінінфраструктури щодо призначень на керівні посади в МА «Бориспіль». Лист до Генеральної прокуратури України щодо МА «Бориспіль» - третій за рахунком, але, як заявляють представники асоціації, реакції з боку правоохоронних органів поки не надходило.