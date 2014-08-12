Усі потяги на Донецькій залізниці сьогодні відправляються зі станції Ясинувата

Згідно з повідомленням, виняток становить лише поїзд №584 сполученням Маріуполь - Київ, який відправляється з Маріуполя і прямує по маршруту Волноваха - Камиш-Зоря - Запоріжжя.

У повідомленні підкреслюється, що Донецька магістраль вживє всіх заходів для безпеки пасажирських перевезень. У даний час через бойові дії на сході існують затримки поїздів, як при відправленні, так і по прибутті. У прес-службі пояснюють, що дані незручності виникають виключно через те, що Донецька залізниця з метою забезпечення безпеки пасажирів і залізничників в оперативному порядку коригує графік руху, а іноді й маршрут курсування поїздів.

У зв'язку з цим при плануванні поїздки ДЗ рекомендує пасажирам звертатися за уточнюючою інформацією до залізничних кас та довідкових служб вокзалів, а також слідкувати за оголошеннями на вокзалах та станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни у графіку руху поїздів.

«При поверненні проїзних документів на скасовані поїзди дальнього сполучення, пасажирам будуть повернуті кошти за придбані квитки в повному обсязі. Ті пасажири, які з об'єктивних причин не доїхали до станції призначення або здійснили посадку на іншій станції, можуть отримати повернення невикористаної частини вартості проїзного документа. Для цього потрібно звернутися в залізничну касу станції висадки/посадки, де на квитку буде поставлена спеціальна відмітка», - наголосили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у зв'язку з бойовими діями на сході України, що спричинили значний спад промислового виробництва в регіоні і падіння вантажоперевезень, перейшла на триденний режим роботи.

Збитки «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни досягають 600 млн грн. «Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Починаючи з другої половини травня поточного року на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.